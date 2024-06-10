ضجة في إسرائيل بعد رفض دفن جندي منتحر بمراسم عسكرية

إليران مزراحي جندي احتياط إسرائيلي في سلاح الهندسة، شارك لمدة 5 أشهر في الحرب على غزة، وكان يشارك متابعيه على منصات التواصل بمقاطع فيديو تظهر تدميره للمنازل في غزة. مزراحي كان يبدو في جميع صوره أنه سعيد ومتفاخر في قتاله وقتله للفلسطينيين.

ولكن غالبا ما تعكس منصات التواصل صورة غير حقيقية وبعيدة عن الواقع، فقد أفادت أمس الأحد الإذاعة الإسرائيلية بانتحار جندي بعد تلقيه أمرا بالعودة للخدمة العسكرية في قطاع غزة.

20 ח"כים מהקואליציה ומהאופוזיציה חתמו על מכתב שיזמה לימור סון הר-מלך לשר הביטחון ולרמטכ"ל בקריאה לאפשר קבורה צבאית ללוחם אלירן מזרחי ז"ל שלקה בפוסט טראומה ושם קץ לחייו כשקיבל צו מילואים חדש pic.twitter.com/fH8473p2q3 — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) June 10, 2024

وبعد هذه الإفادة بدأت الأخبار تنتشر على منصات التواصل الإسرائيلية عن انتحار الجندي إليران مزراحي، بسبب استدعائه للقتال مرة أخرى وهو يعاني اضطرابات نفسية بعد الحرب، ومن الطبيعي كجندي إسرائيلي شارك في إبادة أهالي غزة أن تقيم له وزارة الدفاع الإسرائيلية جنازة عسكرية لائقة.

ولكن ما حدث هو العكس، حيث أفادت تقارير صحفية بأن الوزارة رفضت دفن مزراحي بطريقة عسكرية، لأنه لم يكن في الخدمة بشكل رسمي.

"לא מגיע לו קבורה צבאית?": לוחם מילואים פוסט טראומתי שם קץ לחייו לאחר שקיבל צו 8 נוסף אלירן מזרחי סייע בפינוי גופות נרצחים ממסיבת "נובה", נלחם בעזה עד שנפצע והוכר כפוסט טראומתי ונכה צה"ל. משפחתו דורשת להכיר בו כחלל צה"ל אך במשרד הביטחון מסרבים: "אמרו לנו שלא מגיע לו קבורה רשמית… pic.twitter.com/AbPqtaIo5f — החדשות – N12 (@N12News) June 9, 2024

ومع رفض الدولة دفن مزراحي عسكريا، خرجت أخته بمقطع فيديو ووجهت رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وطالبته من خلالها بالتدخل من أجل تحرير جثة شقيقها المحتجزة في معهد الطب العدلي.

وقالت في رسالتها المصورة "لا تبقوه هناك حتى عيد البواكير (شفوعوت)، الذي يصادف يومي الثلاثاء والأربعاء، أخرجه من هناك لا تبقي عليه هناك، أنا أتوسل".

وأضافت "غالانت أنا أتوجه إليك، أنا أعي جيدا أن الملف على طاولتك، أخي موجود في أبو كبير، هو ملقى هناك جثة وينتظر جوابك..".

@yoavgallant

אתה עסוק מאוד, זה ברור ומובן

ובכל זאת

תוריד הוראה מיידית לסיים עם הסיפור הזה של גיבור ישראל אלירן מזרחי ז״ל שעזב ארבעה ילדים

(שניים עם צרכים מיוחדים)

ויצא להילחם עבור כולנו

גיבור!!!!! וכך הוא צריך להיקבר ולהיזכר!

המשפחה הזאת לא צריכה להתחנן ולסבול יותר pic.twitter.com/0hdq4OowpQ — Sivan Cohen Saban סיון כהן 🎗️ (@sivanhakolkalul) June 10, 2024

ومع انتشار خبر رفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بمزراحي كجندي ودفنه بمراسم عسكرية، ضجت منصات التواصل بالخبر، وسادت حالة من الغضب والاستنكار بين المدونين الإسرائيليين.

وبدأت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الحكومة الإسرائيلية بدفن جندي الاحتياط بمراسم عسكرية، فوجهت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي رسالة إلى وزير الدفاع غالانت تطالبه بدفن جندي احتياط كجندي في جيش الاحتلال، وقالت في تدوينة عبر منصة إكس "على الجهاز الأمني ​​أن يدرك أن إجراءات ما قبل السابع من أكتوبر لم تعد مناسبة لهذا اليوم، فالواقع أقوى من أي إجراء".

وأضافت في تدوينتها أنه من المتوقع أن تستوعب المؤسسة الأمنية الواقع وتغير الإجراءات أو أن تكون مرنة في حالات استثنائية كما في حالة إليران مزراحي الذي أنهى حياته كنتيجة مباشرة للصدمة التي تعرض لها أثناء إخلاء الجثث، ويجب احترام رغبة العائلة المبررة ودفن إليران عسكريا.

מערכת הביטחון צריכה להפנים שהנהלים שלפני השבעה באוקטובר כבר לא מתאימים להיום, המציאות חזקה יותר מכל נוהל. הטבח הנורא והמלחמה הארוכה שבאה בעקבותיו חשפו חיילים ולוחמים רבים מכוחות הביטחון למראות קשים שצילקו להם את הנפש והשאירו בהם טראומה לכל החיים. מצופה ממערכת הביטחון להפנים… pic.twitter.com/CPrRqx3X0c — Yulia Malinovsky יוליה מלינובסקי (@YuliaMalinovsky) June 9, 2024

وعلق آخرون على رفض وزارة الدفاع دفنه عسكريا بالقول "ما يجب أن نفعله هو الاعتراف به كعضو في جيش الدفاع الإسرائيلي والسماح بدفنه في دفن عسكري، لقد أنهى حياته بسبب خدمته في الجيش ومساهمته وتضحياته من أجل البلاد على حساب حياته".

לעשות למענו זה להכיר בו כחלל צה"ל ולאפשר לו להיקבר בקבורה צבאית. הוא סיים את חייו בגלל השירות שלו בצבא והתרומה וההקרבה שלו למען המדינה במחיר נפשו ולבסוף חייו.

אלירן הוא קורבן של המלחמה! pic.twitter.com/xZnopRL5Iy — שטרן יועצי ניהול (@office57877149) June 10, 2024

أما عن معاناة مزراحي من اضطرابات نفسية ما بعد الحرب في غزة، فقد علق أحد المغردين على القضية بالقول لسوء الحظ، إن قضية الراحل إليران مزراحي ستكون مجرد البداية، ودولة إسرائيل في عام 2024 ليست قادرة أو مستعدة للتعامل مع تسونامي المقاتلين الذين سيحتاجون إلى إعادة تأهيل عقلي، بسبب الحرب في غزة.

לצערי המקרה של אלירן מזרחי ז״ל הולך להיות רק ההתחלה. מדינת ישראל בשנת 2024 לא מסוגלת או ערוכה לטפל בצונאמי הלוחמים שיצטרכו שיקום נפשי ומעטפת ראויה עם שוך הקרבות ובטח במהלכם. לפני כשבועיים פגשתי לוחם מצטיין שהוכר כפוסט טראומטי עוד בצוק איתן וגויס שוב בחרבות ברזל. האיש, בעל דוקטורט… — בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) June 9, 2024

وقال أحد المغردين إن مزراحي ضحى بنفسه من أجل الدولة، ولكن الدولة تخلت عنه وعن عائلته.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 10 ضباط وجنود للاحتلال انتحروا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتحر عدد منهم خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.