صحيفة: بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال أسابيع

نقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن مصدر دبلوماسي -اليوم الاثنين- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام في غضون أسابيع.

وأكد السفير الروسي في كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، للصحيفة أن هناك زيارة مقررة لبوتين إلى بيونغ يانغ ويجري الآن "التحضير لها بنشاط".

كما ذكرت الصحيفة أن بوتين قد يزور فيتنام في وقت مبكر من شهر يونيو/حزيران الحالي، مرجحة أن يحدث ذلك عقب زيارته لكوريا الشمالية مباشرة.

ويذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد زار روسيا في سبتمبر/أيلول الماضي لإجراء محادثات مع بوتين والقيام بجولة في مركز فوستوتشني الفضائي، وهو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية في أقصى الشرق الروسي.

ووعد بوتين حينها بمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية.

استقدام عمال من كوريا

وقالت صحيفة فيدوموستي إن بوتين وكيم قد يناقشان ما إذا كانت روسيا ستستقدم عمالا مهاجرين من كوريا الشمالية.

وتعاني روسيا من نقص حاد في العمالة بسبب الحرب الأوكرانية، حيث ذهب مئات الآلاف من الرجال إما للقتال أو فروا إلى الخارج لتجنب التعبئة.

ومن جانبه، قال الكرملين إن روسيا ترغب في بناء شراكة مع كوريا الشمالية "في جميع المجالات"، لكنه لم يؤكد بعد موعد الزيارة.

وعززت روسيا علاقاتها مع كوريا الشمالية ودول أخرى معادية للولايات المتحدة مثل إيران منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، وهي علاقات تشكل مصدر قلق لدول الغرب.

وقد اتهمت الولايات المتحدة وأوكرانيا في يناير/كانون الثاني روسيا بإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى زودتها بها كوريا الشمالية على أوكرانيا، وهو أمر رفضت الأخيرة تأكيده أو نفيه.