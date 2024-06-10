أخبار|حريات|سويسرا

بعد استفتاء.. جنيف تحظر رموز الكراهية بالأماكن العامة

epaselect epa05787439 Municipal workers count votes in a referendum about the 2026 Olympic bid in Obersaxen, Switzerland, 12 February 2017. Swiss voters cast ballots 12 February whether to make it easier for third-generation foreigners to receive Swiss citizenship. There was also a referendum on abolishing preferential tax rates for certain companies and a thrid refenrdum in the canton of Graubuenden on the bid for the 2026 Winter Olympic Games.
من فرز نتائج استفتاء سابق في سويسرا (الأوروبية)
10/6/2024

وافقت غالبية سكان جنيف على حظر رموز الكراهية خاصة الرموز النازية، في الأماكن العامة، وفقا لنتائج رسمية استندت إلى الأصوات التي تم فرزها.

وكان كانتون جنيف الوحيد الذي صوت على مشروع القانون هذا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وبحسب النتائج الرسمية، وافق نحو 85% من سكان جنيف الأحد على حظر "عرض" أو "ارتداء" مثل هذه الرموز في الأماكن العامة.

ويتم تنفيذ الحظر على المستوى الفدرالي من خلال مذكرة صوّت عليها النواب السويسريون في أبريل/نيسان الماضي.

وينص القانون على أن تنشئ الحكومة، في قانون خاص، أساسا قانونيا لحظر الاستخدام العام للرموز النازية ونشرها أو أشكال مختلفة من هذه الرموز. وعليه فإن هذا الحظر على المستوى الفدرالي، الذي يتعين التصويت عليه مسبقا في البرلمان، سيستغرق وقتا.

وبذلك تصبح جنيف أول كانتون يدرج في دستوره حظر رموز الكراهية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية كيستون "إيه تي إس".

وحظي هذا التعديل بدعم جميع الأحزاب باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط (يمين متطرف)، الكتلة الأكبر في مجلس النواب الفدرالي.

وفي كانتون جنيف أيضا قرر ثلاثة أرباع السكان (أكثر من 76%) عدم إلغاء بند يمنع دور رعاية المسنين من رفض تقديم المساعدة على الانتحار في مؤسساتها.

المصدر : الفرنسية