اختفاء طائرة عسكرية تقل نائب رئيس ملاوي

قالت الرئاسة في ملاوي -اليوم الاثنين- إن طائرة عسكرية كانت تقل ساولوس كلاوس تشيليما نائب الرئيس و9 آخرين اختفت عن الرادار.

وذكر مكتب الرئيس ومجلس الوزراء -في بيان- أن "جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن".

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع في ملاوي غادرت العاصمة ليلونغوي في تمام الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (07:17 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وجاء في البيان أن الطائرة كانت من المقرر أن تهبط في مطار مزوزو الدولي في تمام الساعة 10:02 صباحا.

وقد أمر الرئيس الملاوي لازاروس شاكويرا القوات الإقليمية والوطنية بإجراء "عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة"، كما ألغى زيارة عمل كانت مقررة إلى جزر البهاما.

يشار إلى أن تشيليما كان قد جُرد في عام 2022 من سلطاته بعدما أوقف ووجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل ملاوي.

وأسقط القضاء في ملاوي التهم عن تشيليما الشهر الماضي بعد أن حضر عدة جلسات أمام المحكمة.