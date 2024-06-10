أغلبها بأفريقيا.. مستوى قياسي للنزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية

وجدت دراسة جديدة أن عدد النزاعات المسلحة التي وقعت في عام 2023 أكبر من أي عام آخر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال معهد أوسلو لأبحاث السلام إن 59 صراعا مسلحا وقع في جميع أنحاء العالم العام الماضي، على رأسها الحرب بأوكرانيا والحرب بغزة.

ووقعت 28 صراعا في أفريقيا، تليها آسيا بـ17، والشرق الأوسط بـ10. وتم تسجيل 3 صراعات فقط في أوروبا ومثال واحد في الأميركتين.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الصراعات العام الماضي، فإن عدد الدول التي شهدت صراعات انخفض من 39 دولة في عام 2022 إلى 34 دولة.

ويمكن أن تعزى الزيادة في عدد الصراعات جزئيا إلى انتشار تنظيم الدولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ومشاركة عدد متزايد من الجهات الفاعلة غير الحكومية بشكل عام.

وقال التقرير إن ذلك جعل عمل المنظمات غير الحكومية أكثر صعوبة. وقال سيري آس روستاد، الباحث في المعهد، "هذا التطور يجعل من الصعب على نحو متزايد على الجهات الفاعلة مثل مجموعات الإغاثة ومنظمات المجتمع المدني المناورة في مشهد الصراع وتحسين الحياة وسط الناس العاديين.

ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة أوبسالا السويدية من المنظمات غير الحكومية والدولية، انخفض عدد القتلى في القتال إلى النصف في العام الماضي ليصل إلى 122 ألف شخص. لكن هذا الرقم لا يزال ثالث أعلى رقم منذ عام 1989.

وبشكل عام، شهدت السنوات الثلاث الماضية عددا أكبر من الوفيات المرتبطة بالصراع أكثر من أي وقت مضى في العقود الثلاثة الماضية. وكان الدافع وراءها هو الحرب الأهلية في منطقة تيغراي في إثيوبيا، والحرب الروسية لأوكرانيا، والهجوم على غزة.

وقال روستاد "لقد وصل العنف في العالم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق منذ نهاية الحرب الباردة". وأضاف أن الأرقام تشير إلى أن مشهد الصراع أصبح معقدا بشكل متزايد مع وجود المزيد من الجهات الفاعلة في الصراع داخل البلد نفسه.