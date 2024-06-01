وزير بلجيكي يقاضي شركة نقلت معدات عسكرية إلى إسرائيل

رفع نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير النقل جورج غيلكينيت، دعوى قضائية ضد شركة الطيران الإسرائيلية تشالينغ إيرلاينز، بسبب شحنها معدات عسكرية إلى إسرائيل من مطار لييج الدولي في بلجيكا.

وقال غيلكينيت -وفقا لصحيفة دي مورغن الناطقة بالفلمنكية- إنه عقب تداول أنباء عن نقل تشالينغ إيرلاينز معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر مطار لييج، تم إجراء التحقيقات اللازمة ورفع دعوى قضائية على إثرها.

واعتبر أن الأمر الآن متروك للمحكمة لاتخاذ الخطوات اللازمة، مشيرا إلى أن نقل المتفجرات جوا يتطلب الحصول على تصريح خاص، وهو ما لا تملكه شركة الطيران المعنية حسب قوله.

وفي معرض تبريره للخطوة، قال إنها تهدف أيضا إلى سد كافة الثغرات القانونية أمام عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، حتى نتمكن من المساهمة في وقف الأعمال الوحشية في قطاع غزة.

وأضاف: يجب أن نمنع بلجيكا من تسليح الجيش الإسرائيلي والتواطؤ بشكل سلبي في المذبحة بغزة.

تجدر الإشارة إلى أن 4 منظمات مدنية بلجيكية أعلنت أن الأسلحة الأميركية المرسلة إلى إسرائيل يتم نقلها عبر مطار لييج الدولي الواقع شرق العاصمة بروكسل.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.