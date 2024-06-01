مقتل 3 بينهم طفلان في هجوم للنظام السوري غربي حلب

قُتل 3 مدنيين بينهم طفلان، اليوم السبت، في هجوم شنته قوات النظام السوري على قرية واسطة غربي محافظة حلب شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول أن قوات النظام المتمركزة في قاعدة غربي حلب ومجموعات مسلحة أجنبية مدعومة من إيران، شنت هجوما على قرية واسطة.

ونقل عن مصادر من الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 مدنيين، بينهم طفلان.

وقبل يومين، أصيب 3 أشخاص بانفجار وقع في سيارة سياحية بحي الشماس في مدينة حمص وسط سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة المدينة.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وفق منظمات حقوقية، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.