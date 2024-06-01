مظاهرات حاشدة في عشرات المدن تنديدا باستمرار العدوان على غزة

تظاهر اليوم السبت آلاف المتضامنين مع سكان قطاع غزة، في العديد من الدول العربية والعالمية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، ومطالبة بالوقف الفوري للمجازر والحرب المستمرة منذ نحو 8 أشهر في غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الإبادة الجماعية في غزة التي تشهد عدوانا مدمرا خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا غير مسبوق بالبنى التحتية والمباني والمستشفيات والمدارس.

ففي العاصمة النمساوية، خرجت مظاهرات طالب المشاركون فيها بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر وإنهاء الحصار.

وفي العاصمة الفرنسية، ندد متظاهرون تجمعوا في ساحة الجمهورية بما وصفوها بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين بحماية المدنيين في رفح وكامل القطاع.

واتهم المتظاهرون حكومات غربية بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوا إلى محاسبة القادة السياسيين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشهدت مدينة ليون الفرنسية أيضا مظاهرات حاشدة دعما لسكان غزة، ورفضا لاستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل.

وندد المتظاهرون باستمرار استهداف المدنيين، واستمرار حالة الحصار وخنق القطاع. كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحصار، وتمكين المنظمات الإغاثية والإنسانية من تقديم المساعدات للسكان والنازحين.

مظاهرات 20 مدينة بريطانية

وفي بريطانيا خرجت مظاهرات في أكثر من 20 مدينة للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون في مانشستر أعلاما فلسطينية، وعبروا عن إدانتهم لاستمرار القصف الإسرائيلي واستهداف المدنيين.

كما شهدت لندن تجمعا لمتظاهرين بمنطقة كامدن، وهي دائرة زعيم حزب المعارضة كير ستارمر الذي يتوقع أن يفوز حزبه بالانتخابات العامة خلال أسابيع، وطالبوه بأن يؤيد وقفا فوريا للحرب على غزة، ومحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها جيشها في غزة.

وفي الدانمارك، شهدت مدينة آرهوس خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب والحصار على غزة، وفتح المعابر لتمكين المدنيين من المساعدات الإنسانية. وندد المتظاهرون باستمرار القصف الإسرائيلي لمناطق المدنيين والنازحين.

مظاهرات دول عربية

عربيا، دعا مئات من المتظاهرين المغاربة، في وقفات شهدتها نحو 40 مدينة، إلى نصرة المقاومة الفلسطينية ودعمها. وحث المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية على الاستمرار في استخدام سلاح المقاطعة.

كما تظاهر أردنيون، وسط العاصمة عمّان، ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وندد المتظاهرون بالمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق سكان القطاع.

وخرجت مظاهرات أيضا في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، دعما للمقاومة، وإدانة للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة -التي دعت لها جمعية أنصار فلسطين- شعارات تدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر وإيصال المساعدات.

كما طالب المشاركون في الوقفة بسن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

مظاهرات تركيا

وشهدت العديد من الولايات التركية اليوم مظاهرات للتضامن مع فلسطين، وللتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي إسطنبول كبرى المدن التركية، نظّمت مجموعة من سائقي الدراجات النارية مظاهرة ساروا خلالها على دراجاتهم باتجاه مبنى القنصلية العامة الإسرائيلية بمنطقة بشكطاش على الشق الأوروبي من المدينة.

ورفع المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، مطلقين هتافات "تحيا فلسطين" وأخرى منددة بالمجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وفي ولاية أفيون قرة حصار (غرب) خرج طلاب كلية الطلب وعاملون بالقطاع الصحي في مظاهرة صامتة، منددين بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وفي ولاية غازي عنتاب (جنوب) نظمت مبادرة فلسطين مظاهرة احتجاجية تطالب بوقف الحرب على غزة، وتندد بالهجمات الإسرائيلية على القطاع.

أما في سيواس (وسط) فشهدت الولاية مراسم انطلاق شاحنتين تحملان مساعدات إنسانية تم جمعها بمبادرات مواطنين، ومن المقرر أن يتم إرسالها إلى الشعب الفلسطيني.

وقد خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن الدولي يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.