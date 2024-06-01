لبيد يتعهد بمنع انهيار حكومة نتنياهو إذا توصلت لصفقة مع حماس

حث زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاستجابة لدعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، بخصوص التوصل لصفقة هدنة وتبادل أسرى مع حركة حماس.

وتعهد لبيد بدعم نتنياهو ومنع انهيار حكومته إذا تعنت أعضاؤها من اليمين المتطرف، وحالوا دون التوصل لتسوية بشأن الأسرى في غزة.

وكتب لبيد على إكس "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه". وأضاف "أذكر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر بن غفير وسموتريتش الحكومة"

يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعارضان التوصل لصفقة مع حماس، ويطالبان بإعادة احتلال قطاع غزة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث الجمعة عن مقترح إسرائيلي جديد للتوصل لصفقة هدنة وتبادل أسرى مع حماس، وطالب تل أبيب بالمضي قدما في هذا الاتجاه.

وقال بايدن إن المقترح الإسرائيلي قدم إلى حماس الخميس عبر قطر، واعتبر أنه يمثل فرصة ينبغي عدم "تفويتها".

وأوضح أن المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع، وتتضمن "وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".

ولفت إلى أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيتفاوضان خلال تلك الأسابيع الستة على وقف دائم لإطلاق النار، لكن الهدنة ستستمر إذا ظلت المحادثات جارية.

لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مكتب نتنياهو تأكيده رفض فكرة وقف إطلاق نار دائم، قبل تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية.

وقال نتنياهو إن شروطه لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي "تدمير قدرات حماس، وتحرير كل الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".