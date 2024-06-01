وسائل إعلام: اجتماع مصري أميركي إسرائيلي بالقاهرة لبحث تشغيل معبر رفح

نقلت وسائل إعلام مصرية -عن مصدر رفيع- أن اجتماعا مصريا أميركيا إسرائيليا سينعقد غدا بالعاصمة القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح.

وذكرت أن الاجتماع يأتي في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ الحدودي مع قطاع غزة، وفي ظل جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بغزة في ضوء الطرح الأميركي الأخير.

واحتلت إسرائيل المعبر من الجانب الفلسطيني في مايو/أيار خلال هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واجتياحها لأجزاء منها.

وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأنه من المقرر أن يعقد البيت الأبيض اجتماعا ثلاثيا بين مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين بالقاهرة لبحث إعادة فتح معبر رفح وخطة لتأمين الحدود بين مصر وغزة.

ونقل الموقع حينها عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إنه من المتوقع أن يسافر وفد أميركي برئاسة كبير مديري الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تيري وولف إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وأشار أكسيوس إلى أنه تم الاتفاق على الرحلة خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة الماضي بين الرئيس جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر أيضا أن السيسي وافق -خلال الاتصال- على طلب بايدن استئناف تدفق شاحنات المساعدات إلى غزة، بعد توقفها قبل أسبوعين احتجاجا على سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال مسؤول أميركي إن "بايدن أبلغ السيسي أنه إذا لم يتم استئناف تسليم شاحنات المساعدات، فإن الولايات المتحدة ستنتقد مصر علنا بسبب ذلك".

وذكر مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أنه من المتوقع أيضا أن يسافر وفد من مسؤولي الأمن الإسرائيليين إلى القاهرة في الوقت نفسه.

وقال هؤلاء المسؤولون إن البيت الأبيض يريد عقد اجتماع ثلاثي بين وولف والوفد المرافق له وممثلي الجيش المصري وجهاز المخابرات والوفد الإسرائيلي.

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وأورد مسؤولون أميركيون أن إحدى القضايا الرئيسية بالمحادثات ستكون خطة لكيفية إعادة فتح معبر رفح من دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقدمت إسرائيل لمصر خطة لإعادة فتح المعبر بمشاركة الأمم المتحدة وممثلين فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحركة (حماس) وفق الموقع الأميركي.

وضمن الخطة المحتملة، سيعيد الجيش الإسرائيلي الانتشار خارج المعبر ويؤمنه من الخارج "من هجمات حماس" على حد تعبير الموقع الأميركي.

وقال مسؤولون أميركيون إن بلادهم تريد أيضا مناقشة خطة للحد مما تعتقد أنه طريق لتهريب الأسلحة من خلال بناء "جدار" تحت الأرض مضاد للأنفاق على الحدود بين مصر وغزة.

وذكروا أن الولايات المتحدة تريد أن تناقش مع مصر إمكانية تشكيل "قوة انتقالية" تتولى مسؤولية الأمن في غزة لما يسمى "اليوم التالي للحرب".

وأشار أكسيوس إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تلعب مصر دورا رئيسيا في قوة أمنية إلى جانب دول عربية أخرى. وقال مسؤولون أميركيون إن هناك اهتماما لدى عدة دول في المنطقة بالمشاركة -في ظل ظروف سياسية معينة- بقوة أمنية عربية مؤقتة في غزة من شأنها تأمين الحدود، وتوفير المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة أمنية فلسطينية جديدة.