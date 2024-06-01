شرطة نيويورك تعتقل نشطاء خلال مظاهرة رافضة للعدوان على غزة

نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن شرطة نيويورك اعتقلت عددا من النشطاء خلال مظاهرة نظمها محتجون مؤيدون لفلسطين ومعارضون للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وسيطر المتظاهرون على أجزاء من متحف بروكلين في مدينة نيويورك وعلقوا لافتة فوق المدخل الرئيسي واحتلوا جزءا كبيرا من الردهة واشتبكوا مع الشرطة.

وجرى اعتقال بعض الأشخاص، لكن متحدثا باسم شرطة نيويورك قال إنه لن يكون لدى المسؤولين أي إحصاء دقيق قبل ساعات.

وقالت إدارة المتحف الفني إنه تم إغلاق المتحف قبل الموعد المحدد لذلك بساعة، بسبب الاضطرابات ووقوع مناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل وخارج المبنى.

وقال شاهد من رويترز إن مئات المتظاهرين كانوا يسيرون في بروكلين عندما اندفع بعضهم نحو مدخل المتحف، ورغم منع حراس الأمن العديد من المتظاهرين من الدخول لكن البعض نجح في ذلك.

وتم تعليق لافتة من أعلى الواجهة الكلاسيكية الجديدة كتب عليها "فلسطين حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية"، بينما قالت منظمة مؤيدة للفلسطينيين إن النشطاء احتلوا المتحف لإجباره على الكشف عن أي استثمارات مرتبطة بإسرائيل وسحب أي تمويل من هذا القبيل.

وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتقام أغلب هذه المظاهرات في الجامعات.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 36 ألفا و280 شخصا استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص يواجهون مستويات "كارثية" من الجوع مع تفشي المجاعة في أجزاء من القطاع.