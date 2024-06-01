روسيا تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية بوابل من الصواريخ

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة، اليوم السبت، مما ألحق أضرارا بمنشآت الطاقة في 5 مناطق بأنحاء أوكرانيا.

وذكرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا (أوكرنرجو) إن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت الطاقة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، ومنطقتي زاباروجيا، ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي، ومنطقة كيروفوهراد وسط أوكرانيا ومنطقة إيفانو فرانكيفسك في الغرب.

وأضافت الشركة "أن الروس وجهوا صباح اليوم ضربة أخرى لمنشآت الطاقة الأوكرانية. إنه بالفعل سادس هجوم ضخم ومعقد بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البنية التحتية المدنية للطاقة منذ مارس/آذار الماضي".

وأفاد مسؤولون إقليميون بأن رجال الإطفاء كانوا يقومون بإطفاء الحرائق في عدة مواقع بعد الغارات. لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 35 من 53 صاروخا روسيا و46 من 47 طائرة روسية مسيرة.

ومنذ مارس/آذار الماضي كثفت روسيا قصف البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مما أدى إلى تعطيل معظم عمليات توليد الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية، وبالتالي انقطاعات للتيار الكهربائي، ورفع واردات الكهرباء إلى مستويات قياسية.

وقالت شركة (دي.تي.إي.كيه)، وهي أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة في أوكرانيا، إن محطتي الطاقة الحرارية التابعتين لها أصيبتا في الهجوم، وتضررت معداتهما بشدة.