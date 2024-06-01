رئيس إندونيسيا المنتخب: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام لغزة

قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام، لتنفيذ وقف إطلاق نار في قطاع غزة، إذا اقتضى الأمر.

وأضاف برابو، في كلمة له خلال منتدى شانغريلا، أكبر منتدى أمني في آسيا، والذي يعقد في سنغافورة، أن اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة بخصوص وقف إطلاق النار في غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح".

كما دعا رئيس إندونيسيا المنتخب، أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها رفح جنوبي قطاع غزة في الفترة الأخيرة، خاصة ما بات يُعرف بـ"مجزرة الخيام"، التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح في قصف إسرائيلي لأحد مخيمات النزوح.

وأكد برابوو، الذي سيتولى الرئاسة رسميا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أن بلاده مستعدة لاستقبال وعلاج ما يصل إلى ألف مصاب فلسطيني من غزة.

معايير مزدوجة

وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد صرح، في المنتدى ذاته، أنه يجب تفادي المعايير المزدوجة إزاء الوضع في قطاع غزة، وقرار محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن هناك أسئلة ينبغي أن نجيب عنها بشأن أوكرانيا وغزة ومسألة احترام القوانين الدولية، إذ إنه من الواضح أن القانون الإنساني الدولي لم يعد يُحترم بالقدر الكافي.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل للشهر الثامن على التوالي حربها المدمرة على قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال، وفي مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

وسيتواصل منتدى الأمن والدفاع في آسيا، أو ما يُعرف بـ"منتدى حوار شانغريلا"، في سنغافورة على مدى 3 أيام بحضور قادة جيوش ووزراء دفاع ورؤساء دول مطلة على المحيطين الهندي والهادي وغيرهم من أنحاء أوروبا، وتعد نسخة هذا العام الـ21 بعد أن انطلقت أشغال المنتدى لأول مرة في عام 2002.