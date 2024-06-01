حصيلة جديدة للشهداء وقصف واشتباكات برفح وشمال غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصف مناطق عدة من قطاع غزة خاصة في الشمال، وبمدينة رفح حيث خاضت فصائل المقاومة اشتباكات ضارية تخللتها انفجارات.

يأتي ذلك فيما يتواصل نزيف الدم للشهر الثامن على التوالي في القطاع حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال 5 مجازر جديدة، راح ضحيتها 95 شهيدا و350 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى 36 ألفا و379 والمصابين إلى 82 ألفا و407 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر في شارع "ثمانية" الواقع في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع، حيث تكثف مسيرات الاحتلال والقناصة مراقبة المنطقة والانتشار فيها.

كما قال المراسل إن قوات الاحتلال تواصل قصف أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى والشيخ عِجلين جنوب مدينة غزة والتي أخليت من سكانها تقريبا.

وكشف أن قوات الاحتلال تعمل على تدمير ونسف مربعات سكنية في هذه الأحياء المتاخمة لمنطقة نيتساريم الفاصلة بين شمال القطاع وجنوبه.

وفي رفح، أكد مراسل الجزيرة استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة المحتسب في حي السلطان غرب المدينة.

عمليات للمقاومة

كما أفادت فصائل المقاومة بأنها تخوض اشتباكات ضارية متقطعة تتخللها انفجارات في محيط تل زعرب غرب المدينة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها فجرت آلية إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محور التقدم بمحيط منطقة أم رائد شرق رفح.

وأضافت أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة جنوب مخيم يبنا في رفح.

كما عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا تظهر استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات، وقنص جنود إسرائيليين، في محور التقدم وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

قصف وقنص

على صعيد آخر، قال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس، إن المقاومين من سرايا القدس نفذوا خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من عمليات القنص التي طالت رؤوس جنود وقناصي الاحتلال.

كما أكد إسقاط 11 طائرة مسيرة إسرائيلية خلال ذات الفترة، واستهداف قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في رفح وجباليا ومحور نتساريم.

وأضاف أنه جرى أيضا قصف مستوطنات بئر السبع وسديروت وعسقلان، مؤكدا أن سرايا القدس تخوض "حربا وجودية" في غزة والضفة الغربية، أمام "كيان مجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل".

وأردف قائلا "نبشر العدو بأننا ما زلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه.. العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلا".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل للشهر الثامن على التوالي حربه المدمرة على قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال، وفي مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.