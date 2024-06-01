تزكية صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد في الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد.

والشيخ صباح خالد من مواليد عام 1953 وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، وتولى منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 2019 و2022، وقبلها تقلد وزارة الخارجية.

وتولى مشعل الأحمد الجابر الصباح قيادة البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2023، وجاء قراره بتسمية ولي العهد بعد نحو 3 أسابيع من حل البرلمان وتعطيل بعض مواد الدستور.

وفي 10 مايو/أيار المنصرم، قال أمير الكويت في خطاب متلفز "أمرنا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".

ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا"، مشيرا إلى تدخلات حدثت من بعض النواب بحق اختيار الوزراء وولي العهد.

والشهر الماضي، أدت حكومة الكويت الجديدة التي يترأسها أحمد العبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.

وكانت هذه ثاني حكومة في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد حكومة محمد صباح السالم الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.