بوريل يدعو لتفادي المعايير المزدوجة في غزة

قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب تفادي المعايير المزدوجة إزاء الوضع في غزة وقرار محكمة العدل الدولية.

وأضاف -خلال منتدى شانغريلا للأمن في سنغافورة- أن هناك أسئلة ينبغي أن نجيب عنها بشأن أوكرانيا وغزة ومسألة احترام القوانين الدولية، إذ إنه من الواضح أن القانون الإنساني الدولي لم يعد يُحترم بالقدر الكافي.

ومساء أمس الجمعة، أعلن بوريل -عبر منشور في منصة إكس- دعمه خريطة طريق أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع، مشددا على أن الحرب يجب أن تنتهي الآن.

وكان بايدن قال -في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض– إن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​