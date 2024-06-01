"العطايا الصادقة" مناطيد نفايات ترسلها كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية

أرسلت كوريا الشمالية مجددا مناطيد محملة بالنفايات إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت، في حين حذرت سول من أنها ستتخذ إجراءات مضادة لتحركات مماثلة.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك السبت إن إرسال كوريا الشمالية مناطيد محملة بالنفايات هو "تصرّف تافه ودنيء بشكل لا يمكن تصوره".

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في رسالة نصية لصحفيين أن كوريا الشمالية "أطلقت مجددا مناطيد تحمل نفايات باتجاه الجنوب".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرسلت كوريا الشمالية حوالي 260 منطادا محملة بأكياس نفايات تشمل بطاريات مستهلكة وأعقاب سجائر وما يبدو أنه روث، وفقا لهيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.

وأدانت السلطات في سول هذا السلوك قائلة إنه "دنيء"، في حين كانت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قد حذّرت الجمعة من أن الحكومة ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم تتوقف بيونغ يانغ عن هذه الاستفزازات "غير العقلانية".

وأوصت السكان بالامتناع عن لمس المناطيد في حال رصدها وإبلاغ السلطات عنها.

أرسلت -كذلك- حكومة مدينة سول رسالة نصية إلى السكان السبت حذّرت فيها من "جسم غير محدد يُعتقد أنه منشورات دعائية لكوريا الشمالية".

وأضافت "رصد الجسم في المجال الجوي قرب سول، ويقوم الجيش حاليا بالتعامل معه"، ناصحة السكان "بالامتناع عن النشاطات الخارجية".

من جهتها، علّقت بيونغ يانغ على الحادث في وقت سابق هذا الأسبوع بالقول إن "العطايا الصادقة" تلك كانت ردا انتقاميا على المناطيد التي أرسلتها كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية للقيام بدعاية ضد الزعيم كيم جونغ أون.

وتحمل مناطيد كوريا الجنوبية منشورات مناهضة لحكومة بيونغ يانغ وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين (يو إس بي) محملة بمقاطع مصورة من موسيقى الكيه بوب والأعمال الدرامية.