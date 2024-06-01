الحوثيون يطلقون مسيرات وصواريخ ردا على الهجوم الأميركي البريطاني

أعلن الجيش الأميركي أن الحوثيين أطلقوا أمس الجمعة طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للسفن، بعد الضربات الأميركية البريطانية على مواقع لهم في مناطق مختلفة من اليمن.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس إنها اعترضت الجمعة 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، 3 منها في البحر الأحمر وواحدة في خليج عدن، وإن مسيرة خامسة تحطمت في البحر.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن "من دون التسبب بأي إصابات أو أضرار".

وتوعد الحوثيين في وقت سابق الجمعة بتكثيف هجماتهم ضد السفن قبالة اليمن بعد أن أسفرت ضربات أميركية وبريطانية على مواقع لهم عن مقتل 16 شخصا وإصابة عدد آخر، في حصيلة تعد من الأكبر التي يعلنها الحوثيون منذ أن بدأت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني على رأس تحالف عسكري، شن ضربات ضد مواقعهم.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات في البحر الأحمر وبحر العرب على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد منذ أشهر عدوانا إسرائيليا مستمرا خلف عشرات آلاف الشهداء والمصابين وتدميرا كاملا للبنية التحتية في القطاع.