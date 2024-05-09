قالت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم الخميس صواريخ إسرائيلية تم إطلاقها من هضبة الجولان المحتلة باتجاه ريف دمشق.

وذكرت الوزارة في بيان أن "العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق"، وأشارت إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية.

ولا تعلق تل أبيب عادة على الأنباء بشأن شنها غارات في سوريا التي تعرضت لعشرات الغارات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية.

ومنذ بدء حربها المستمرة على قطاع غزة قبل 7 أشهر، كثفت إسرائيل شن غاراتها على ما تسميه أهدافا وبنى تحتية لحزب الله بلبنان والحرس الثوري الإيراني في سوريا، إلى جانب استهدافها بعض مواقع القوات السورية.

وكان أبرز هجوم إسرائيلي الذي استهدف مطلع أبريل/نيسان الماضي القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى لمقتل 7 ضباط إيرانيين منهم العميد بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي أحد قادة فيلق القدس، وأعقب ذلك شن إيران هجوما بالمسّيرات والصواريخ على إسرائيل.