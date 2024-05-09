نتنياهو يرد على بايدن بعد تلويحه بحجب أسلحة عن إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستقف وحدها وتقاتل "بأظافرها" إذا اضطرت لذلك، بعدما حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنه قد يوقف بعض إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا شنت عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة -اليوم الخميس- "مثلما قلت من قبل، سنقاتل بأظافرنا إذا اضطررنا لذلك. ولكن لدينا ما هو أكبر بكثير من أظافرنا، فبهذه القوة الروحية وبمساعدة الرب سننتصر معا".

وتابع "قبل 76 عاما كان علينا حظر أسلحة، ولكن بفضل الروح المعنوية والوحدة انتصرنا".

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش لديه الذخائر اللازمة للعملية العسكرية في رفح وغيرها من العمليات المقررة، حسب تعبيره.

وبدأ جيش الاحتلال هجوما على المناطق الشرقية في رفح جنوبي قطاع غزة يوم الاثنين الماضي رغم إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وعلقت الولايات المتحدة تسليم شحنتين من الأسلحة لإسرائيل تشملان 3500 قنبلة إجمالا.

نتنياهو: نحن أقوى بكثير، وإذا توجب علينا أن نقف بمفردنا أو اضطررنا أن نقاتل بأظافرنا فسنفعل #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/H4sNLN8vN3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 9, 2024

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، قال بايدن -ردا على سؤال عن سبب تعليق الشحنتين- إن "مدنيين قُتلوا في غزة بسبب هذه القنابل، وهذا أمر سيئ".

وحذر من أنه "إذا دخلوا (الإسرائيليون) إلى رفح، فلن أزودهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضد المدن"، مضيفا "لن نسلمهم الأسلحة والقذائف المدفعية التي استُخدمت" حتى الآن في الحرب على قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن بصورة علنية شروطا للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل "ضمان حماية إسرائيل بواسطة القبة الحديدية".

إنذار قبل شهر

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن قرار تعليق بعض إمدادات الأسلحة يرتبط مباشرة باتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو قبل شهر.

وأوضح أن ذلك الاتصال جاء بعد وقت قصير من مقتل 7 من فريق الإغاثة التابع لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية على غزة.

وأضاف أن بايدن أعطى نتنياهو "إنذارا نهائيا" بحماية المدنيين وإلا فإن السياسة الأميركية ستتغير.

الرئيس الأميركي جو بايدن يحذر من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأكد أن القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت في قتل المدنيين في غزة. للمزيد: https://t.co/seLrEt8CBX pic.twitter.com/A8NLrSXSl1 — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) May 9, 2024

من جانبه، قال منسق اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم إن الإدارة الأميركية اقترحت على الإسرائيليين "أساليب بديلة لهزيمة حماس" لا تشمل عمليات برية كبيرة في رفح.

وأوضح أن الرئيس بايدن يعتقد أن تنفيذ إسرائيل عملية كبيرة في رفح لن يحقق هدف هزيمة حماس.

وأضاف أن الموقف الأميركي من إسرائيل بشأن رفح سيعتمد على القرارات التي تتخذها بهذا الشأن، مشيرا إلى أن بايدن لا يريد لإسرائيل أن تستخدم أسلحة معينة في مناطق معينة، وفق تعبيره.