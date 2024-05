معارك عنيفة بالسودان والبرهان يحذر الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان -أمس الأربعاء- إنه لن تكون هناك مفاوضات ولا سلام ولا وقف لإطلاق نار حتى هزيمة قوات الدعم السريع، في وقت تواصلت فيه المعارك بين الطرفين في مناطق مختلفة من البلاد.

ولدى تفقده قوات الجيش في الخطوط الأمامية للجبهة بولاية نهر النيل شمال البلاد، أكد قائد الجيش أنه "لا توقف للقتال إلا بعد دحر التمرد والخلاص من هؤلاء المتمردين المجرمين ليعيش هذا الوطن بسلام".

في غضون ذلك، قال مصدر عسكري للجزيرة نت إن المعارك العنيفة تواصلت في مناطق عديدة، بينها الخرطوم والجزيرة والأبيض والفاشر وسنار، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقال المصدر إن قوات الدعم السريع شنت هجوما على معسكر سلاح الإشارة التابع للجيش السوداني بضاحية بحري شمال الخرطوم، وتمكن الجيش من صد الهجوم وتدمير دبابة "تي 55" فضلا عن تدمير عدد من العربات القتاليّة.

وأضاف المصدر أن المعارك اندلعت منذ فجر أمس الأربعاء واستمرت حتى مساء اليوم ذاته، مؤكدا أن قوات الدعم السريع شنت 4 هجمات متتالية رد عليها الجيش بالمدفعية والطيران المسير.

كما شهدت منطقة بحري مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تسعى للسيطرة على مقر سلاح الإشارة التابع للجيش.

وذكر المصدر العسكري أن موجهات عنيفة دارت في بلدة أم القرى شرق مدني (وسط البلاد)، حيث قامت قوات الدعم السريع بمهاجمة دفاعات الجيش وأوقعت بها بعض الخسائر، مشيرا إلى أن دفاعات الجيش ما زالت مرتكزة في منطقة ودفيشقه شرق مدني.

ويسعى الجيش إلى السيطرة على مدينة ود مدني، حيث يكثف طلعاته العسكرية عبر عدة محاور من بينها شرق مدني وجنوبها وغربها.

متحرك الشهامة يدخل الخدمة ويسقط عدد من مسيرات الفلول بأم درمان ويتعهد بملاحقة مليشيا البرهان في كل مكان

Al-Shahama Division enters the service, successfully downs a number of the SAF's drones in Omdurman, and pledges to pursue the SAF militia everywhere.… pic.twitter.com/JICnV8GDpM

— RSF Live (@RSFLiveSD) May 8, 2024