قبل قصفها بالهاون.. مقاتل بسرايا القدس يوجه رسالة نارية لقوات الاحتلال

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد من استهداف مقاتليها بقذائف الهاون قوات الاحتلال الإسرائيلي المتحصنة في منازل بحي الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظات إطلاق قذائف الهاون، وأماكن سقوطها على القوات الإسرائيلية المتحصنة داخل منازل غزيين، إضافة إلى مشاهد إجلاء الجرحى من المكان المستهدف.

وقبل بدء عملية القصف، وجه أحد مقاتلي السرايا رسالة إلى جنود الاحتلال مفادها أن "قادتكم يرسلونكم إلى جحيم الموت لكي تكونوا فريسة سهلة بين أيدي مقاتلينا ومجاهدينا".

وأضاف قائلا "سنكون لكم بالمرصاد، ولا أمان لكم في بلادنا وسندعس على رؤوسكم أينما وجدتم".

وزاد موضحا "أمامكم خيار وحيد وقراركم الوحيد أن ترحلوا عن أرضنا، لأننا جالسون، لا شغلة ولا عملة إلا أنتم"، مضيفا "وإن لم تستطيعوا فستخرجون من بلادنا أذلة".

وكثفت فصائل المقاومة خلال الأيام الأخيرة من قصفها بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم، الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.