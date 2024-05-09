في الجامعات والحدائق والأنهار.. مظاهرات عالمية للتضامن مع غزة

تواصلت -اليوم الخميس- المظاهرات في عدة عواصم حول العالم للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ودعا المشاركون فيها إلى وقف إطلاق النار.

ورغم القمع الأمني، تقدم طلاب الجامعات الحراك المناهض للحرب، حيث واصلوا اعتصامهم في عدة جامعات بأميركا وبريطانيا وهولندا والنمسا وفرنسا وألمانيا.

وحاول المتظاهرون تطوير أسايب الاحتجاج فقادوا مظاهرات بمراكب نهرية في مالو السويدية، كما تظاهروا في الحدائق العامة، ونشروا الآلاف من أحذية الأطفال والألعاب في إشارة إلى الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة.

وحث المتظاهرون المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".