شاهد.. القسام تدمر جرافة عسكرية بغزة وتقصف قوات إسرائيلية بالهاون

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من استهداف مقاتليها جرافة عسكرية إسرائيلية، وقصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون في قطاع غزة.

ووفق الفيديو، الذي نشرته القسام، استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9″، بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع في جنوب شرقي حي الصبرة بمدينة غزة.

كما تضمن الفيديو مشاهد من قصف مقاتلي القسام قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم، الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه، إضافة إلى قصف القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون.

وكثفت فصائل المقاومة، خلال الأيام الأخيرة، قصفها بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم، الذي تطالب المقاومة بالانسحاب منه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.