مورغان يحرج المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بسؤاله عن عدد القتلى المدنيين في غزة

وضع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان في موقف محرج، حين سأله عن عدد المدنيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

وبحسب مقطع فيديو أعاد مورغان نشره عبر صفحته على "إكس" (تويتر سابقا) أمس الأربعاء الثامن من مايو/أيار 2024، قضى مقدم برنامج "بيرس مورغان غير خاضع للرقابة" (Piers Morgan Uncensored) عدة دقائق، وهو يحاول دفع هايمان للإجابة عن سؤال حول عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وزعم هايمان أن الجيش الإسرائيلي "قتل ما لا يقل عن 14 ألفا من مقاتلي حماس"، لكنه رفض أن يذكر عدد المدنيين الذين تعتقد إسرائيل أنهم قتلوا، ملقيا باللوم فقط على "ضباب الحرب".

This interview by @piersmorgan should be played for #journalism101 students. PR & Spokespeople will also find it useful. Lessons on how NOT to answer questions. pic.twitter.com/lHi41YBY2N

