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"دفنها بعيد ميلادها".. غزي يدفن ابنته بعد 180 يوما من استشهادها

انتشال جثمان الما بنتي 12 عام اليوم من تحت الانقاض بعد مرور 180 يوم من مواقع التواصل الاجتماع
مهند سكيك دفن ابنته ألما في عيد ميلادها بعد استشهادها بالقصف الإسرائيلي (مواقع التواصل)
9/5/2024

قصة جديد من قصص مأساة أهالي غزة خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر يرويها أب مكلوم فقد ابنته.

ونشر غزي يدعى مهند طه سكيك عبر حسابه على فيسبوك "تم انتشال جثمان بنتي ألما (12 عاما) اليوم من تحت الأنقاض بعد مرور 180 يوما على مجزرة آل سكيك في حي الرمال".

وبعد رثائه لها يضيف سكيك "للعلم اليوم تاريخ ميلادها 2012/5/8 وتاريخ دفنها 2024/5/8، احتفلت بها وأنا أنقلها من تحت الأنقاض إلى المقبرة".

وأرفق منشوره بصورته مع ابنته ألما وصورة جثمانها بعد انتشالها وتكفينها وصورة لشهادة تفوقها في المدرسة.

وكانت حسابات فلسطينية نشرت بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقاطع فيديو تظهر الدمار والخراب في منزل عائلة سكيك بحي الرمال بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت صفحة عائلة سكيك على فيسبوك منشورا في التاريخ نفسه قالت فيه "شهداء عائلة سكيك رحمة الله عليهم جميعا وتقبلهم ربي في عليين محمود طه سكيك "أبو ياسين" استشهد، وأخوه محمد "أبو طه" ومرتو وأولاده، وأمهم أم محمد سكيك "عنان"، والباقي تحت الركام مش معروف عنهم شي".

ووجهت الصفحة حينها نداء استغاثة لانتشال من تبقوا من أفراد العائلة من تحت الركام، قبل أن يتم انتشالهم تباعا في وقت لاحق.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي