حماس: إسرائيل غير جادة وتستغل المفاوضات غطاء لاجتياح رفح

قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الخميس- إن إسرائيل غير جادة في التوصل لاتفاق، وتستغل المفاوضات غطاء لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي بحركة حماس عزت الرشق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول اختلاق ذرائع للتهرب من المفاوضات، ويلقي اللوم على حماس والوسطاء.

وفي تصريحات نشرها على منصة تلغرام، أضاف الرشق أن موافقة حماس على مقترح الوسطاء أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق، مؤكدا أن حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم.

واستؤنفت -أمس الأربعاء- في القاهرة المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بحضور الأطراف المعنية كافة، وسط تفاؤل أميركي بإمكانية إبرام اتفاق.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة أرسلت وفدها إلى القاهرة للتأكيد على جديتها في التفاوض، وإن الكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية التي قال إن عليها إثبات جديتها ومصداقيتها في إلزام حكومة نتنياهو بمقترح الاتفاق الذي وافقت عليه حماس.

وكانت حماس أعلنت الاثنين الماضي موافقتها على مقترح اتفاق من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين، لكن مسؤولا إسرائيليا قال إن مقترح الاتفاق غير مقبول لإسرائيل بسبب "تخفيف" بنوده.