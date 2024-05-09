أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل جندي وإصابة آخر في قصف صاروخي من لبنان أمس الأربعاء، في حين حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس مما سماه "صيفا ساخنا" مع حزب الله.

وبهذا يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة الجبهات إلى 615 على الأقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان حزب الله قد أعلن أنه نفذ 12 هجوما ضد أهداف إسرائيلية، واستهدف بمسيّرات مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا.

وأضاف الحزب أن استهدف 8 مبان يستخدمها جنود في مستوطنات شلومي وحانيتا والمنارة والمطلة وأفيفيم.

طائرة مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بافليه ارزون، على الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف، ومعلومات اولية تشير الى وقوع اصاباتhttps://t.co/idwzMF5FD1#Lebanon24 pic.twitter.com/XedDxNuywH — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 9, 2024

قصف إسرائيلي

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بافليه جنوبي لبنان.

وأكد مصدر طبي لبناني للجزيرة استشهاد 4 لبنانيين في استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة ببلدة بافليه جنوبي لبنان، دون أن تتضح حتى الآن هوياتهم.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على محيط بلدات بليدا والعديسة وعيتا الشعب وراميا ويارون وكفر كلا ومنطقتي جبل بلاط وجبل الريحان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات حدودية عدة.

وقال الدفاع المدني في لبنان إن "5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين على بلدتي العديسة والخيام جنوبي البلاد".

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان مساء أمس الأربعاء استشهاد 3 من عناصرها في قصف إسرائيلي لمنزل ببلدة الخيام في جنوب لبنان.

ولاحقا، أعلن حزب الله استشهاد اثنين من مقاتليه في غارة أخرى على بلدة العديسة الحدودية.

صيف ساخن

وخلال زيارة لقواته في الجبهة الشمالية قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن من المرجح أن يكون الصيف في الجبهة الشمالية ساخنا، في تلميح إلى إمكانية اتساع المواجهة ضد حزب الله.

وأضاف غالانت خلال جولة أجراها لتقييم الوضع الأمني شمال إسرائيل في مقر عصبة الجليل أن الجيش أحرز إنجازات ونجح في إعادة عناصر حزب الله أمتارا عن خط التماس والمنطقة الحدودية، وفق تعبيره.

وخاطب غالانت القادة والضباط قائلا "عليكم الاستعداد لما هو قادم، وقد يكون هذا الصيف صيفا ساخنا، الحرب شيء له تكاليف، ستكون باهظة على إسرائيل وكارثية على حزب الله ولبنان، ونحن نسعى جاهدين لعدم الوصول إلى الحرب، لكن إذا كان هذا هو الملاذ الأخير فسنتخذه".

واعتبر أن إعادة السكان الإسرائيليين الذين أخلوا منازلهم في الشمال جراء الحرب "تتطلب اتفاقا سياسيا مع حزب الله أو عملية عسكرية".

وأخلى عشرات آلاف الإسرائيليين منازلهم في 43 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب موقع "غلوبس" الإسرائيلي.

وللشهر السابع على التوالي يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى قصفا يوميا متقطعا عبر الخط الأزرق، مما خلف مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في لبنان.

واندلع التصعيد في جنوب لبنان على وقع العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، والذي أدى حتى الحين إلى سقوط أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.