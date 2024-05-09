الحوثيون يستهدفون 3 سفن في خليج عدن والمحيط الهندي

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الخميس استهداف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن، والمحيط الهندي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. في حين أعلنت شركة تأمين غربية أن الجماعة اليمنية هاجمت 50 سفينة خلال 6 أشهر.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، في بيان صحفي اليوم، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية مشتركة من خلال القوات البحرية، وسلاح الجو المسيّر، والقوة الصاروخية في خليج عدن استهدفت سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة "ديجو"، والثانية سفينة "جينا".

وأضاف أن عملية الاستهداف "تمت بعدد من الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة"، لافتا إلى تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا "سفينة فيتوريا الأولى في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي وكانت الإصابة مباشرة"، وفق البيان.

وأكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وكما جاء في بياناتها السابقة".

وشدد على أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

50 سفينة في 6 أشهر

في غضون ذلك ذكرت بيانات شركة التأمين الصناعي "أليانز كوميرشال" التي تشمل أعمالها تأمين الشحن البحري أن الحوثيين هاجموا أكثر من 50 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان الماضيين.

ووفقا للشركة "انخفضت حركة المرورعبر قناة السويس الآن بشكل ملحوظ، ففي بداية العام الجاري تراجع عدد السفن التي عبرت القناة بنسبة 40% عما كانت عليه في أوقات الذروة".

وفي أعقاب حرب إسرائيل على قطاع غزة، تهاجم جماعة الحوثيين سفنا في البحر الأحمر لتعطيل حركة التجارة مع إسرائيل.