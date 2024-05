"يجب أن تشعري بالخزي".. طالبة توبخ رئيسة جامعة كولومبيا

وثق مقطع فيديو لحظة توبيخ إحدى الطالبات رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية نعمت شفيق، ومطالبتها بالاستقالة من منصبها بسبب موقفها من احتجاجات الطلاب الداعمين لفلسطين واستدعائها الشرطة للتعامل معهم.

ووفق مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة منظمة "طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" على إنستغرام الثلاثاء، قالت الطالبة لرئيسة الجامعة، "استقيلي من عملك يا مينوش، استقيلي من عملك، كيف تجرئين على معاملة طلابك بهذا الشكل؟ عليكِ أن تخجلي من نفسك، أعتقد أنك تشعرين بالخزي".

وأضافت، "كيف استطعت أن تطلبي شرطة نيويورك لطلابك؟ كيف استطعت فعل ذلك؟ كم دفعوا لك لتعاملي طلابك كالقمامة والمجرمين؟ لقد وجهوا أسلحتهم إلينا، استقيلي من عملك، لا نريدك هنا، أنت عار على جامعة كولومبيا، أنت عار علينا، استقيلي من عملك".

من جانبها، لم تبد رئيسة جامعة كولومبيا أي رد فعل تجاه الطالبة واستكملت طريقها.

وفي الثالث من مايو/أيار الجاري، تظاهر طلاب ونشطاء في نيويورك أمام منزل رئيسة جامعة كولومبيا، للتنديد بموقفها المعارض لاعتصام الطلاب بالجامعة الداعم لفلسطين.

Students at @Columbia doing a midnight primal scream—a Columbia tradition—outside of President Shafik’s mansion. You’d think that hospitalizing her own students would make it difficult to sleep at night. Since she’s heartless, students decided to give her a wake up call instead. pic.twitter.com/f9Nn3ewyE9

— Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 3, 2024