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وفاة مهندس فكرة تقديس العائلة الحاكمة في كوريا الشمالية

Kim Ki-Nam (C), a secretary of North Korea's ruling communist party comforts relatives of the late former South Korean President Kim Dae-Jung at the National Assembly in Seoul on August 21, 2009. Six North Korean officials, in an unprecedented scene, delivered a wreath from leader Kim Jong-Il for a former South Korean president and bowed their heads in mourning. AFP PHOTO/JUNG YEON-JE (Photo credit should read JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)
كيم كي نام كان صديقا مقربا للزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل (غيتي)
8/5/2024-|آخر تحديث: 8/5/202409:49 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن في بيونغ يانغ عن وفاة مسؤول الدعاية السابق في كوريا الشمالية كيم كي نام الذي يُعد مهندس فكرة تقديس العائلة الحاكمة في البلاد، وكان مسؤولا عن تأليف الشعارات الرئيسية للنظام وخطابات قادته.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية -التي أعلنت خبر وفاته اليوم الأربعاء- إن الزعيم كيم جونغ أون نعى الراحل ووقف أمام نعشه "بحزن مرير لفقدان ثوري مخضرم ظل مخلصا بلا حدود" للنظام.

وأوضحت أن كي نام، الذي رحل عن عمر ناهز 94 عاما، كان يرقد في المستشفى منذ عام 2022، وقد توفي بسبب تقدمه في العمر وإصابته باختلال في العديد من أعضائه، وفق ما ورد في إعلان الوكالة.

يذكر أن كي نام بدأ حياته المهنية في عهد كيم إيل سونغ الذي تولى السلطة في بيونغ يانغ منذ نهاية الاحتلال الياباني عام 1948 حتى وفاته عام 1994، وكان يعتبر صديقا مقربا لابنه وخلفه كيم جونغ إيل (1994-2011) والد زعيم البلاد الحالي.

كما عرف بشكل خاص برئاسته قسم التحريض والدعاية بين عامَي 1989 و2017 بعدما شغل منصب رئيس تحرير صحيفة رودونغ سينمون الحكومية في السبعينيات. كما كان نائب رئيس حزب العمال الحاكم وسفيرا لدى بكين في الخمسينيات.

وقد ألف كي نام الشعارات الرئيسية للنظام الكوري الشمالي وكتب خطابات قادته، ويُعد أيضا مهندس فكرة تقديس الأسرة الحاكمة، أو ما يعرف بعقيدة "عبادة الشخصية" التي يتبعها زعماء هذه العائلة منذ 3 أجيال. وبعد تقاعده عام 2018 منح منصبه لشقيقه.

المصدر : الفرنسية