هجوم روسي بعشرات المسيّرات على محطات أوكرانية للطاقة

أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة من البلاد خلال قصف ليلي استهدف العديد من منشآت الطاقة وخلف إصابات.

وأفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 3 أشخاص على الأقل جراء الهجوم الروسي المكثف، الذي استهدف منشآت الطاقة في 6 مناطق بالبلاد وألحق أضرارا جسيمة بثلاث محطات للطاقة الحرارية.

وقال سلاح الجو الأوكراني في تدوينة عبر تلغرام إن روسيا نفذت 76 هجوما بـ 55 صاروخا و21 مسيّرة على أهداف أوكرانية ليلة البارحة، مشيرا إلى أن منظوماته الدفاعية تمكنت من اعتراض 39 صاروخا و20 مسيّرة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تدوينة نشرها في حسابه في تطبيق تلغرام إن روسيا "استخدمت أكثر من 50 صاروخا و20 طائرة مسيرة في هجوم ليلي استهدف بنية تحتية في أوكرانيا".

وقال زيلينسكي -معلقا عل الهجوم الذي جاء في يوم "الذكرى والمصالحة" الذي يهدف لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية- إن "العالم بأسره لا يملك أي حق في منح النازية فرصة أخرى".

وعلق وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشتشينكو على الهجوم الذي تعرضت له محطات الطاقة بالقول إن روسيا "لم تتخل عن خططها لحرمان الأوكرانيين من النور"، وقال إن روسيا شنت "هجوما ضخما آخر على محطاتنا للطاقة".

وأوضحت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الضربات استهدفت منشآت بنى تحتية للطاقة في 6 مناطق على الأقل، فيما قالت شركة "دي تي إي كاي" التي تعد أكبر شركة للطاقة في البلاد- أن هذا الهجوم هو الخامس على منشآت الطاقة التابعة لها خلال نحو 45 يوما.

وفيما تواجه القوات الأوكرانية صعوبات في جبهات المواجهة بعد أكثر من عامين من الحرب، تكثف روسيا ضرباتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الطاقة في كل أنحاء البلاد.