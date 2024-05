مقتل 3 من قوات الأمن بأفغانستان وتنظيم الدولة يتبنى الهجوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 من أفراد الأمن التابعين في انفجار دراجة نارية ملغومة قرب مركبة عسكرية تستخدم في عمليات إزالة نبات الخشخاش الذي يُستخرج منه الأفيون بشمال أفغانستان، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة طالبان، عبد المتين قانع، في تغريدة على منصة إكس أن الانفجار وقع "في أثناء مرور موكب للشرطة متجه لإزالة حقل خشخاش"، مضيفا أن 3 من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب 5 آخرون.

وأوضح المتحدث أن القنبلة التي انفجرت صباح اليوم الأربعاء كانت موضوعة على دراجة نارية في مدينة فيض آباد"، عاصمة ولاية بدخشان بشمال أفغانستان.

وقال صحفي من وكالة الصحافة الفرنسية إنه شاهد عناصر في طالبان يعتقلون عشرات الأشخاص قرب مكان الهجوم ويقتادونهم الى مركبات ويفتشون المنازل.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دراجة نارية متفحمة ومركبة عسكرية نخرها الرصاص.

وفي وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر قناته على تطبيق تليغرام مسؤوليته عن الانفجار، دون مزيد من التفاصيل.

#BreakingNews: IED Explosion Hits Taliban Convoy in Fayzabad City, Badakhshan Province

▪️Casualties: 06 Dead

An improvised explosive device (IED) detonated, striking a Taliban convoy in Fayzabad City, the capital of Badakhshan province, #Afghanistan

The blast resulted in… pic.twitter.com/pnJlgo9mfr

— Eagle Eye (@zarrar_11PK) May 8, 2024