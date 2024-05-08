قطر تدعو لتحرك دولي يمنع ارتكاب إبادة جماعية في رفح

أدانت قطر اليوم الأربعاء، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي رفح واجتياحها معبر المدينة البري والتهديد بتهجير الفلسطينيين من مراكز الإيواء والسكن، داعية إلى تحرك دولي يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية.

وحذرت الخارجية القطرية -في بيان- من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من رفح، التي تمثل الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية ويضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

بيان| قطر تدين بشدة قصف بلدية رفح وتدعو لتحرك دولي يحول دون اجتياح المدينة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/zxjkcUkdxM — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 8, 2024

وطالبت الخارجية بتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي ذلك في ظل حشد الاحتلال قواته وتهديداته المستمرة لاجتياح رفح، في أعقاب سيطرة قواته أمس الثلاثاء على معبر رفح وتكثيف غاراته على المدينة ضمن حربه المستمرة على غزة لليوم الـ215، التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى وسط مجاعة متفاقمة.