غارات كثيفة على غزة والقسام تقصف مستوطنة بالصواريخ

كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته االجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة في قطاع غزة، مما خلف موقعا شهداء وجرحى لاسيما وسط القطاع ورفح، في أعقاب سيطرة الاحتلال على معبر المدينة أمس الثلاثاء، ضمن حربه المستمرة لليوم الـ215، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف مقر فرقة غزة في مستوطنة رعيم بالصواريخ.

واوضح مراسل الجزيرة أن الشهداء والإصابات كانت إثؤ قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تواصل قصفها شرقي مدينة رفح.

وقال المراسل إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مطار غزة المدمر شرقي مدينة رفح، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات وقصف مدفعي عنيف في حي السلام شرقي المدينة، في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل كثيف نحو سواحل المدينة ذاتها.

كما نقل المراسل عن مصادر طبية في غزة استشهاد امرأة فلسطينية إلى جانب إصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة القادري وسط مدينة رفح، وجرى نقل ضحايا القصف إلى المستشفى الكويتي في المدينة، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال يستهدف المستشفيات والمدارس بعدوانه شرقي رفح.

وفي حين قالت مصادر طبية فلسطينية إن 7 استشهدوا وجرح آخرون في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بشن طيران الاحتلال غارات على جباليا البلد بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق متفرقة من شمال القطاع، موضحا أن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيراتوسط قطاع غزة، وأن قصفا مدفعيا استهدف حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

من جهته، أكد المستشفى المعمداني سقوط 7 سبعة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح في حيّ الزيتون شرقي مدينة غزة"، مشيراً إلى أنّ القتلى السبعة هم رجل وزوجته وأبناؤهما الخمسة.

وأضاف المراسل أن 5 فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي دمر منزل لعائلة ريان في المخيم الثاني بالنصيرات كما تم تدمير مربع سكني كامل يحوي أكثر من عشرين منزلا، وكان جيش الاحتلال طلب من عائلة ريان إخلاء منزلهم قبيل قصفه.

ويأتي ذلك، ضمن حرب جيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.

تطورات أخرى

وفي تطورات ميدانية أخرى أعلنت كتائب القسام استهداف مقر فرقة غزة في مستوطنة رعيم بالصواريخ. كما قصفت القسام حشودا عسكرية إسرائيلية في موقع كرم أبو سالم العسكري وشرق مدينة رفح بمنظومة صواريخ "رجوم". وفي حي الشوكة، أعلنت القسام استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين-105".وبثت كتائب القسام صورا قالت إنها لاستهداف مقاتليها مقرَّ قيادة العدو في محور "نتساريم" بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

بدورها أعلنت سرايا القدس-الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي استهداف عدد من مستوطنات الغلاف الشرقية بدفعة صاروخية ..