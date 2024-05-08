غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- قصفه بلدات في جنوب لبنان غداة استهداف حزب الله مبنى يستخدمه جنود جيش الاحتلال في مستعمرة المطلة، بعد هجوم مماثل للحزب أسفر عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

وأفاد مراسلو الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا، ومنطقة جبل بلاط جنوبي لبنان، مشيرين إلى إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في بلدة المطلة بإصبع الجليل حيث دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات هناك.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 18 غارة على جبل بلاط، وأطراف بلدتي رامية وبيت ليف، في القطاع الأوسط، كما شن سلسلة غارات على أطراف عيتا الشعب والمنطقة الحرجية بينها وبين بلدة راميا.

وحسب الوكالة سبق أن أغارت طائرات إسرائيلية، قبل منتصف الليل، على أطراف عيتا الشعب مما أدى إلى أضرار جسيمة في ممتلكات وبنى تحتية ومنازل محيطة.

وتعرضت أطراف بلدتي رميش وراميا فجر اليوم لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع إسرائيلية متاخمة للخط الأزرق الفاصل، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية، وفق الوكالة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدتي كفرشوبا وكفرحمام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني وأجواء قرى قضاء بعلبك (شمال شرق) وكذلك أجواء القطاع الشرقي على مستوى منخفض. كما شهدت العاصمة بيروت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

يأتي ذلك غداة تبني حزب الله هجوما بطائرات مسيرة استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين قرب بلدة المطلة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل جنديين جراء هذا الهجوم. كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بإصابة منزل في بلدة المطلة بصاروخ مضاد للدروع.

وقال حزب الله -في بيان له- إنه استهدف "ضباط وجنود العدو أثناء وجودهم في باحة ‏ثكنة يفتاح وأصابهم بدقة وأوقعهم بين قتيل وجريح" معتبرا الهجمات التي يشنها على أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي "دفاعا عن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن الليلة الماضية سلسلة غارات بالصواريخ استهدفت بلدات عيتا الشعب ومارون الراس وعيترون وحولا وكفركلا والخيام.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد غاراته على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.