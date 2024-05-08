عاجل | بيان للفصائل الفلسطينية: لن نقبل من أي جهة فرض أي وصاية على معبر رفح أو غيره ونعد ذلك احتلالا

بيان للفصائل الفلسطينية: لن نقبل من أي جهة فرض أي وصاية على معبر رفح أو غيره ونعد ذلك احتلالا

بيان للفصائل الفلسطينية: أي مخطط لفرض الوصاية على معبر رفح سيتم التعامل مع تبعاته كما نتعامل مع الاحتلال

عاجل | بيان للفصائل الفلسطينية: إدارة الوضع الداخلي شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة

التفاصيل بعد قليل..