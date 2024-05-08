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عاجل | بيان للفصائل الفلسطينية: لن نقبل من أي جهة فرض أي وصاية على معبر رفح أو غيره ونعد ذلك احتلالا
8/5/2024-|آخر تحديث: 8/5/202411:36 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
بيان للفصائل الفلسطينية: لن نقبل من أي جهة فرض أي وصاية على معبر رفح أو غيره ونعد ذلك احتلالا
بيان للفصائل الفلسطينية: أي مخطط لفرض الوصاية على معبر رفح سيتم التعامل مع تبعاته كما نتعامل مع الاحتلال
عاجل | بيان للفصائل الفلسطينية: إدارة الوضع الداخلي شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة