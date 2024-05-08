شاهد.. سرايا القدس تقصف قوات للاحتلال شرق رفح

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي– فيديو جديدا تضمن مشاهد قالت إنها من قصف مقاتليها بقذائف الهاون قوات للاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- مقاتلين من سرايا القدس وهم يطلقون قذائف الهاون باتجاه قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح.

وتخوض كتائب المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -صباح أمس الثلاثاء- أنه سيطر على معبر رفح بشكل كامل ويقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة.