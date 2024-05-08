الاحتلال يشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين من منازلهم بعد مداهمتها وتفتيشها.

وذكرت مصادر أمنية ونادي الأسير الفلسطيني في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما والاستيلاء على مبلغ مالي، وإجراء حفريات في محيط منزل المواطن مجدي ياسين، كما اعتقلت شابا ثالثا من مخيم جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وقامت بحملة اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 5 فلسطينيين من محافظة نابلس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، ودهمت عدة منازل.

كما اعتقلت 6 مواطنين من مدينة بيت لحم، بعد اقتحام المدينة وتفتيشها.

ومن جانب آخر، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من رعاة الأغنام شرق بيت لحم، أثناء رعيهم أغنامهم في منطقة الفرديس، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بدون أن يبلَّغ عن إصابات.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، وهو ما أدى إلى استشهاد 497 فلسطينيا، وإصابة 4950 آخرين منذ اندلاع العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.