البيت الأبيض يندد بتصريحات عنصرية ضد متظاهرة متضامنة مع غزة

ندد البيت الأبيض بمقطع فيديو يتضمن إساءة عنصرية بحق متظاهرة سوداء البشرة شاركت في مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة بإحدى جامعات ولاية مسيسيبي.

واعتبر البيت الأبيض السلوك الذي ظهر في مقطع فيديو بجامعة في الولاية "مخجلا وعنصريا"، وذلك بعد اتهام طالب بالسخرية من متظاهرة من أصحاب البشرة السوداء عبر تقليد أصوات القرود خلال مظاهرة مناهضة لحرب غزة.

وأثارت الأحداث التي وقعت في أولي ميس، أبرز جامعات الولاية، غضبا وتنديدا واسع النطاق، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير: إن "التصرفات التي ظهرت في الفيديو دون مستوى أي أميركي".

يذكر أن الاحتجاجات الطلابية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت من الجامعات الأميركية وامتدت لاحقا لمختلف الدول الغربية.