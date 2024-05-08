البنتاغون: أنجزنا الميناء العائم قبالة غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش الأميركي أنجز بناء الميناء العائم قبالة غزة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية الحالية "لا تسمح" بنقل المنشأة المكونة من جزأين بشكل آمن إلى موقعها المحدد.

وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية في تصريح للصحفيين أمس الثلاثاء، إن بناء الميناء العائم بجزأيه قد أنجز، بانتظار نقلهما إلى الموقع المحدد قبالة غزة، مؤكدة على أن القيادة المركزية الأميركية "على أهبة الاستعداد لنقل الميناء إلى موقعه في المستقبل القريب".

وأضافت "لا تزال الأرصاد تتوقع رياحا عاتية وأمواجا بحرية عالية، مما يتسبب بظروف غير آمنة لنقل مكوّنات الميناء العائم. لذلك لا تزال أقسام الميناء والسفن العسكرية المشاركة في بنائه في ميناء أسدود" بجنوب إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أن كان الجيش الأميركي أعلن الجمعة الماضي أن قواته نقلت موقع بناء الميناء العائم إلى ميناء أسدود "بسبب الأمواج والرياح القوية".

وجاء طرح خطة الجيش الأميركي لإنشاء رصيف عائم، التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في أوائل مارس/آذار الماضي، بعد أيام من بدء الولايات المتحدة إسقاط مساعدات جوًّا على غزة، فيما تصفه بمساعدة السكان في ظل تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر وحصارها المستمر على القطاع.

ويرمي الميناء العائم الذي باشرت الولايات المتحدة بناءه في الشهر الماضي وتبلغ كلفته 320 مليون دولار -وفق تقديرات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية- إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ215، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى وسط مجاعة متفاقمة.