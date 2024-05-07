مدرس جامعي أميركي يعتدي على فتاة مسلمة ويثير غضب المغردين

لم يجد جوناثان يودلمان، المواطن الأميركي وعضو هيئة التدريس بجامعة ولاية أريزونا، حرجا في مضايقة فتاة مسلمة محجبة والاعتداء عليها لفظيا أمام أنظار الشرطة التي لم تحرك ساكنا.

وقد انتشر فيديو الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي مظهرا يودلمان برفقة مواطنه، المجند السابق بالجيش الإسرائيلي "سامي بن" والذي شارك في الحرب على غزة، وهما يضايقان الفتاة المسلمة أمام جامعة أريزونا.

شاهد.. فتاة مسلمة تتعرض للمضايقة والاعتداء اللفظي والجسدي من قبل مجموعة من مناصري إسرائيل أحدهما مجند سابق بالجيش الإسرائيلي والآخر يعمل أستاذا مساعدا بجامعة أوستن بتكساس الأميركية pic.twitter.com/f28UXjxz4j — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) May 7, 2024

وظهر يودلمان في المقطع القصير، وهو يقترب من الفتاة بجسده ويتهجم عليها لفظيا، بالرغم من وجود الشرطة الأميركية في المكان والتي لم تحاول حماية الفتاة التي استنجدت بها وهي تصرخ "يا شرطة.. هذه جريمة كراهية، هذه جريمة كراهية".

انتشر المقطع كالنار في الهشيم، وأثار حالة من الغضب والاستنكار من تصرف يودلمان، وقال مغردون إن هذا الأمر غير مقبول، وطالبوا بالتحقيق معه فورا.

وعلق آخرون على المقطع بالقول إن يودلمان اعتدى على الفتاة جسديا ولفظيا، لأنها تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وأن هذا التصرف "يظهر المناصرين لإسرائيل على حقيقتهم" حسب قول هؤلاء.

هذا هو جوناثان يودلمان، باحث مشارك في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة برينستون، يسيء لفظيًا إلى امرأة مسلمة، ويغزو مساحتها الشخصية ويحاول لمس جسده بجسده .@Princeton

وهذا أمر غير مقبول ويجب التحقيق معه فوراً. https://t.co/y07Q3IsS62 — ali saada (@alisaada2) May 6, 2024

وتساءل مدونون هل هذه الأمر مقبول لدى الإدارة الأميركية، أم أن القوانين في الولايات المتحدة تطبق فقط على الداعمين للقضية الفلسطينية، والمحتجين على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أشهر على قطاع غزة.

هذاهو"جوناثان يودلمان"باحث مشارك في مرحلةمابعدالدكتوراه في جامعةبرينستون، يسيءلفظيًاإلى امرأةمسلمة،يجتازمساحتها الشخصيةويقوم بتحرش بها.!

لأنهاتدعوالوقف الحرب على غزةوالحرية لفلسطين

هذه اخلاق الصهاينةومناصريهم

السؤل هل هذاالامرمقبول الدى الادارة الامريكية!؟ pic.twitter.com/0OUC4cLxkK — Hayat zyd (@ZyzyYhy) May 6, 2024

ومع الضجة التي أحدثها الفيديو علقت جامعة أريزونا على المقطع بالقول إن الجامعة على علم بالادعاءات الموجهة ضد جوناثان يودلمان وتحقق فيها. وأن الدكتور يودلمان في إجازة وسيظل كذلك في انتظار نتيجة التحقيق.