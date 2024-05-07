في الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات بين البلدين.. أردوغان يستقبل أمير الكويت

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وتعد زيارة أمير الكويت إلى تركيا، هي الأولى خارج البلدان العربية عقب توليه منصبه في 16 ديسمبر/كانون الأول عام 2023.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان والشيخ مشعل حفل توقيع اتفاقيات بين البلدين، عقب لقاء ثنائي وعلى مستوى الوفود.

يشار إلى أن زيارة أمير الكويت إلى تركيا تأتي بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيتم خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في غزة والهجمات الإسرائيلية عليها.

كما سيتم خلال الزيارة مناقشة ملفات ثنائية مهمة مثل التجارة والصناعات الدفاعية والسياحة والاستثمار.

ووصل حجم التجارة بين الكويت وتركيا إلى ما يقارب 700 مليون دولار في عام 2023، ويهدف البلدان إلى زيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة من خلال التنويع القطاعي وآليات التعاون الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، يعمل في تركيا أكثر من 400 شركة كويتية، فيما تنشط نحو 50 شركة تركية في الكويت.

وزار تركيا خلال العام الماضي نحو 400 ألف سائح كويتي.