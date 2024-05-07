ترددت أنباء عن غضب مصري من إسرائيل لعدم توقيعها على اتفاق تبادل الأسرى الذي عملت عليه القاهرة، وفي حين دعا البيت الأبيض إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصلت محادثات الهدنة بحضور وفود الدوحة وواشنطن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مصر غاضبة من إسرائيل، لأنها لم توقع على الاتفاق الذي عملت القاهرة عليه. كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطلع أن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس كان مماثلا لاقتراح أيدته إسرائيل في وقت سابق.

من جانب آخر، قال البيت الأبيض إن التوصل لصفقة والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة يمثل أولوية للرئيس جو بايدن. وشدد البيت الأبيض على أنه "ينبغي للطرفين الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وكان منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال إن البيت الأبيض يبدي تفاؤلا بشأن إمكانية تضييق الفجوات بين حماس وإسرائيل.

وكشف أن سبب تفاؤله بإمكانية تجسير الطرفين للهوات هو ما وصلت إليه ورقة التفاوض الآن، لكنه أكد أنه لا يستطيع التنبؤ بالإطار الزمني للتوصل لاتفاق نهائي، وأعرب عن أمله في أن يتم ذلك قريبا.

استئناف المفاوضات

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نقلت فيه قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى -لم تذكر اسمه- تأكيده توافق الأطراف كافة، للعودة إلى المسار التفاوضي بشأن قطاع غزة.

وأكد المصدر استمرار محادثات هدنة غزة، بحضور وفود من الدوحة وواشنطن وحماس، بجانب الوفد الأمني المصري.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع ومصادر بمطار القاهرة الدولي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز عاد إلى القاهرة الثلاثاء لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى هدنة واتفاق للأسرى.

من جانبها، أعلنت حركة حماس -في بيان مساء الثلاثاء- وصول وفدها إلى القاهرة "لمتابعة الجهود مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر من أجل إنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة".

وأوضح البيان أن الوفد برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، وعضوية زاهر جبارين وغازي حمد ومحمد نصر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة. وأفادت صحيفة هآرتس بأن الوفد الإسرائيلي يضم عناصر من الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، من دون مشاركة قيادات من هذه الجهات.

تباين إسرائيلي

من جانبه، حث الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الوفد على بذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال غانتس إن فريق التفاوض الذي ذهب إلى القاهرة ليس لديه تفويض للاستماع فحسب، بل عليه التزام ببذل قصارى جهده، والعمل للتوصل إلى الخطوط العريضة لصفقة.

وفي المقابل، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة خطأ، "وبمثابة وقوع في فخ التلاعب الذي نصبته حماس مع قطر ومصر"، على حد زعمه.

وأضاف مشيرا إلى زعيم حماس في قطاع غزة: "هذا هو الوقت المناسب للضغط أكثر فأكثر على رقبة يحيى السنوار وحماس حتى يتم القضاء عليهما"، على حد قوله.

ورأى سموتريتش أن الحديث حاليا يجب أن يكون بالنار فقط. وتابع موجها الحديث للمسؤولين الإسرائيليين: "يجب ألا تستسلموا للضغوط الدولية، ويجب ألا تتوقفوا حتى النصر واستسلام العدو، هذه هي حرب استقلالنا وعلينا أن ننتصر فيها".

ويأتي ذلك وسط تظاهرات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب تطالب بمنح الوفد صلاحيات كبيرة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.