أخبار

عاجل | مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي في محيط معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

7/5/2024-|آخر تحديث: 7/5/202401:32 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة