مقتل ضابطين إسرائيليين في هجوم بمسيّرة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل ضابطين في هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله اللبناني أمس على موقع عسكري في مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضابطين القتيلين ينتميان إلى كتيبة الدورية 6551.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عما وصفته بحادث أمني صعب في المطلة.

وأعلن حزب الله أمس أنه نفذ هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على تمركز لجنود إسرائيليين في مستوطنة المطلة، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب أنه قصف أمس بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة فرقة الجولان الإسرائيلية في قاعدة نفح بالجولان المحتل ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجرا منطقة البقاع، شرقي لبنان.

في المقابل، شنت الطائرات الإسرائيلية 5 غارات على منطقة جبل الريحان وعلى بلدتي عيتا الشعب وصربين جنوب لبنان، كما تعرض محيط بلدات حدودية عدة لقصف مدفعي إسرائيلي.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي قصف 15 مبنى عسكريا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يخوض حزب الله والجيش الإسرائيلي يوميا اشتباكات عبر الحدود، مما أسفر عن مئات القتلى معظمهم في لبنان.