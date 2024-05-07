عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بضغط خارجي لدفع نتنياهو لإبرام صفقة تبادل

دعت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي يحتجز مواطنوها لدى حماس في قطاع غزة، إلى الضغط على إسرائيل لإبرام اتفاق مع الحركة لضمان عودتهم.

وقال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" إنه وفي ظل مؤشرات على تحقيق تقدم في المباحثات بين الطرفين، نناشد عددا من الدول "ممارسة نفوذها على الحكومة الإسرائيلية" والضغط من أجل الاتفاق.

وقالت العائلات في رسالة إلى سفراء تلك الدول "في هذه اللحظة الحاسمة ومع توافر فرصة ملموسة لإطلاق سراح الرهائن، من المهم أن تُظهر حكوماتكم دعمها القوي لمثل هذا الاتفاق".

وأضافت العائلات أن هذا هو الوقت المناسب لممارسة هذه الدول نفوذها على الحكومة الإسرائيلية وجميع الأطراف الأخرى المعنية لضمان التوصل إلى اتفاق "يعيد في النهاية جميع أحبائنا إلى الوطن".

إنهاء الحرب

وشدد عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان على أنه "يجب إنهاء الحرب إذا كان هو الطريق الوحيد لاستعادة الرهائن.

وجاءت رسالة العائلات الثلاثاء غداة إعلان حركة حماس قبولها مقترحاً للهدنة تقدّم به الوسطاء المصريون والقطريون، مؤكدة أن الكرة باتت في ملعب إسرائيل للموافقة عليه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إنه "على الرغم من أن مقترح حماس لا يلبي مطالب إسرائيل الأساسية، سترسل إسرائيل وفدا للقاء الوسطاء" في القاهرة،

وفي ذات الوقت، قررت حكومة نتنياهو المضي قدما في العملية العسكرية في رفح رغم تحذيرات أميركا ودول غربية من أي عمل عسكري يهدد المدنيين الذي نزحوا للمدينة هربا من القصف الإسرائيلي على شمال القطاع.

وتصرّ حماس على أن يؤدي أي اتفاق هدنة الى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تؤكد أن تحقيق هدفها بـ"القضاء" على حماس لا يمكن أن يتم من دون شنّ هجوم بري في رفح.