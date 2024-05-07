شهيدان بطولكرم وحملة اعتقالات جديدة للاحتلال بالضفة

استشهد شابان فلسطينيان اليوم الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، في حين أصيب 5 آخرون خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، كما ارتفعت حصيلة معتقلي الضفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال التي تواصل اقتحام المدينة منذ صباح أمس الاثنين، أحدهما استهدفه قناصة الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة لها في طولكرم تعاملت مساء أمس الاثنين مع 5 إصابات، 4 منها بالرصاص الحي والخامسة بالضرب.

وذكرت أن من بين الإصابات إصابتين بالرصاص في الفخذ، وإصابة بالرصاص في البطن.

وأشارت إلى تعامل متطوعيها داخل مخيم طولكرم مع إصابة بشظايا الرصاص لامرأة تبلغ من العمر (28 عاما).

واقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس مدينة طولكرم ومخيمها، وفرضت طوقا عسكريا في محيطهما، وجرفت البنية التحتية في العديد من الشوارع.

وباستشهاد الفلسطينيين الاثنين في طولكرم، ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 497، إضافة إلى 4950 جريحا.

استمرار الاعتقالات

على صعيد متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيا منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، بينهم طالبة جامعية وطفل جريح يبلغ من العمر (8 أعوام)، وأسرى سابقون.

وأوضح أن عمليات الاعتقال تركزت في طولكرم، في حين توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس وأريحا وطوباس.

وبذلك، ارتفعت حصيلة معتقلي الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8610، وهي تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم عددا من الشبان في مناطق نابلس وبيت لحم وطوباس.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.