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رئيسة نقابة الصحفيين في بريطانيا تستنكر استهداف إسرائيل للجزيرة

Michelle Stanistreet, National Union of Journalists (NUJ) General Sectary, arrives at The Royal Courts of Justice to give evidence at the Leveson Inquiry on February 9, 2012 in London. The inquiry is being lead by Lord Justice Leveson and is looking into the culture, practice and ethics of the press in the United Kingdom. AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
الأمينة العامة لنقابة الصحفيين في بريطانيا وأيرلندا ميشيل ستانيستريت (الفرنسية)
7/5/2024

استنكرت الأمينة العامة لنقابة الصحفيين في بريطانيا وأيرلندا استهداف الحكومة الإسرائيلية لقناة الجزيرة، وطالبتها بالرجوع عن قرار إغلاق مكاتب القناة ومنعها من تغطية الأحداث.

وقالت ميشيل ستانيستريت إن "الذين لديهم أسرار يخفونها أو يخجلون من أفعالهم يقومون بإغلاق محطات التلفزيون بالقوة".

واعتبرت أن استهداف الحكومة الإسرائيلية لقناة الجزيرة "هجوم مباشر على حرية التعبير يجلب العار للمسؤولين عنه، وآمل أن يدركوا خطأهم قريبًا ويتراجعوا عن هذا القرار".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صوتت في الخامس من مايو/أيار الجاري لصالح إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وداهمت مكاتبها، وأزالتها من قوائم مزودي البث وحجبت مواقعها الإلكترونية.

وفي وقت سابق، قال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي إن إغلاق محطات البث جزء من قواعد اللعبة التي يمارسها الطغاة. وأضاف "لقد رأينا بالفعل منع مراسلين أجانب من دخول غزة، وهجمات على وسائل الإعلام المحلية الإسرائيلية، ومعاملة مروعة للصحفيين الفلسطينيين".

المصدر : الصحافة البريطانية