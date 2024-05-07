شهدت عديد من المدن الأوروبية -اليوم الثلاثاء- اعتصامات واحتجاجات طلابية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أدى حتى الحين إلى استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

ففي هولندا، اشتبكت الشرطة مع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في أثناء مسيرة ضمت الآلاف في العاصمة أمستردام اليوم الثلاثاء، غداة اقتحام قوات الأمن اعتصاما في الجامعة وفضه بالقوة.

وقد ردد المحتجون شعارات مناهضة للحرب على غزة، ونددوا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في القطاع، وهتفوا "حرة، فلسطين حرة"، و"في الاتحاد قوة".

وأظهرت منشورات ومقاطع مصورة للاحتجاج أن الشرطة استخدمت جرافة لإزالة حواجز نصبها المحتجون واحتجزت نحو 169 منهم، في عملية تخللتها اشتباكات اتسمت في بعض الأحيان بالعنف.

وبدأ اعتصام طلابي آخر داخل ساحات جامعة أوتريخت الهولندية، لينضم إلى الحراك الطلابي العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.

ولوّح ما يربو على 300 شخص بالأعلام الفلسطينية واحتشدوا خارج مبنى البرلمان في أثينا.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تسلقوا بوابة السفارة المصرية التي تقع مقابل البرلمان، لكن الاشتباكات لم تستمر طويلا.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، يستمر الاعتصام الاحتجاجي الطلابي داخل ساحات جامعة فيينا دعما لفلسطين وغزة.

يستمر الاعتصام الاحتجاجي الطلابي داخل ساحات جامعة فيينا دعما لفلسطين وغزة. وفي ألمانيا، بدأ طلاب جامعة برلين الحرة اعتصاما، انضماما للحراك الطلابي الدولي في الجامعات المتضامن مع قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

وقد اقتحمت الشرطة الألمانية مبنى جامعة برلين لفض الاعتصام الطلابي. وفي الوقت ذاته، بدأ اعتصام طلابي داخل ساحات جامعة كيل الألمانية.

و كذلك الحال في بلجيكا ، حيث أقيم اعتصام داخل مبنى "جامعة بروكسل الحرة" (ULB) احتجاجا على تعاون الجامعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

، حيث أقيم اعتصام داخل مبنى "جامعة بروكسل الحرة" (ULB) احتجاجا على تعاون الجامعة مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي السويد ، بدأ اعتصام احتجاجي طلابي داخل ساحات جامعة يتبوري، تضامنا مع طلاب الجامعات الأميركية ودعما لفلسطين وغزة.

، بدأ اعتصام احتجاجي طلابي داخل ساحات جامعة يتبوري، تضامنا مع طلاب الجامعات الأميركية ودعما لفلسطين وغزة. وفي الدانمارك ، يتواصل الاعتصام الطلابي داخل ساحات جامعة كوبنهاغن، تضامنا مع طلاب الجامعات الأميركية ودعما لفلسطين وغزة.

، يتواصل الاعتصام الطلابي داخل ساحات جامعة كوبنهاغن، تضامنا مع طلاب الجامعات الأميركية ودعما لفلسطين وغزة. أما في إسبانيا، فقد بدأ اعتصام طلابي داخل ساحات جامعة برشلونة، تضامنا مع طلاب الجامعات الأميركية ودعما لفلسطين وغزة.

يذكر أن الاحتجاجات الطلابية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت من الجامعات الأميركية وامتدت لاحقا لمختلف الدول الغربية.